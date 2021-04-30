شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض التدريبات الجماعية للفريق، التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وبدون راحة عقب مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى العام.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 فى الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى مقدمة جدول الدورى، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 فى المركز الـ 13 بعدما خاض 19 مباراة، فاز فى 5 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاء.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغنى – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: حميد أحداد.

ودخل المقاولون المباراة بتشكيل يضم كلاً من: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، فى الدفاع.. باسم على، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامى، فى الوسط.. محمد مجلى، محمد رزق، كريم مصطفى، فى الهجوم.. لويس أدواردو، يوسف الجوهرى، عبد الله ياسين.