شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب بانون وأيمن أشرف وبواليا عن قائمة الأهلى فى لقاء الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي، وأحمد رمضان، بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
وتشهد قائمة الأهلي ضد الجونة، استمرار غياب بدر بانون وأيمن أشرف والكونغولي والتر بواليا.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو، والتأكيد على التعليمات التى يرغب فى تنفيذها خلال مران اليوم وتطبيقها في مواجهة الجونة.
فيما خاض بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، لتدريبات استشفائية على ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش.
ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.