شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثر فريق الزمالك وتعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تعادل الزمالك وسع الفارق مع الأهلى لـ 4 نقاط والزي يتبقي له 3 مباريات فى حالة فوز المارد الأحمر بهما سوف تكون كفته أرجح في الوصول للقمة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى مقدمة جدول الدورى، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 فى المركز الـ 13 بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء.

أهداف المباراة جاءت بعدما تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.