شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 30 / 4 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراتين تجمع الأهلى مع الجونة على ستاد الاهلى والسلام ومباراة البنك الأهلى مع سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

موعد مباراة الاهلى والجونة

تقام مباراة الاهلى والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع خلالها الفريق الأحمر لحسم الثلاث نقاط بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي يتربع عليها الزمالك حاليا.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي جعبته 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة البنك الاهلى وسيراميكا

تقام مباراة البنك الاهلى وسيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ويحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.