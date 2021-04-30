شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: كنا نستطيع خطف الفوز أمام الزمالك فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".

وأوضح عماد النحاس، خلال تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك قائلا "اعتمدنا على السرعة في طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثاني الذي سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً وكانت النتيجة هدف التعادل"، مؤكدا أن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه جعل لدينا آمال كبيرة فى إدراك التعادل، وهو الأمر الذى ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 40 فى مقدمة جدول الدورى، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 4، وخسر مباراتين، فيما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 فى المركز الـ 13 بعدما خاض 19 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء.