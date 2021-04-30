جدول ترتيب هدافي الدوري المصري .. بن شرقي يزاحم محمد شريف على الصدارة

القاهرة - سامية سيد - أقيم يوم الخميس 29 / 4 / 2021 مباراة واحدة حيث أستضاف الزمالك نظيرة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يتعثر أمام ذئاب الجبل ويتعادل 2 - 2 والقمة تهتز.. فيديو

تعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز، تقدم محمد سمير للمقاولون من ضربة جزاء، ثم تعادل أشرف بن شرقى للزمالك من ضربة جزاء أيضًا، وسجل بن شرقى الهدف الثانى للفارس الأبيض قبل أن يتعادل عبد الله ياسين لذئاب الجبل.