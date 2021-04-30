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اخبار نادى الزمالك يوم الخميس 29/4/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك يوم الخميس 29/4/2021، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يتعثر أمام ذئاب الجبل ويتعادل 2 - 2 والقمة تهتز، وأسامة نبيه يسدل الستار نهائيا على خلافاته مع كارتيرون: الزمالك أولا وأخيرا. وتعرف على مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم، وكواليس جلسة كارتيرون مع عواد بعد أزمة "عدم الالتزام".

أسامة نبيه يسدل الستار نهائيا على خلافاته مع كارتيرون: الزمالك أولا وأخيرا

أسدل أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، الستار نهائيا على الأنباء التى ترددت مؤخرا حول خلافه مع كارتيرون، والشائعات التى تناثرت حول طلب الفرنسى لرحيل نبيه.

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يبدو أن الدولى التونسى فرحانى ساسى المحترف فى صفوف نادى الزمالك يستحوذ على دعوات الجماهير الزملكاوية من أجل حسم موقف تجديده للقلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة .

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عبد البارى يكشف أخر تطورات شكوى الزمالك ضد الأهلى بسبب "نهائي كأس اليد"

تقدم الزمالك مؤخرا باحتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس .

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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