اخبار نادى الزمالك يوم الخميس 29/4/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك يوم الخميس 29/4/2021، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، الزمالك يتعثر أمام ذئاب الجبل ويتعادل 2 - 2 والقمة تهتز، وأسامة نبيه يسدل الستار نهائيا على خلافاته مع كارتيرون: الزمالك أولا وأخيرا. وتعرف على مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم، وكواليس جلسة كارتيرون مع عواد بعد أزمة "عدم الالتزام".

أسامة نبيه يسدل الستار نهائيا على خلافاته مع كارتيرون: الزمالك أولا وأخيرا

أسدل أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، الستار نهائيا على الأنباء التى ترددت مؤخرا حول خلافه مع كارتيرون، والشائعات التى تناثرت حول طلب الفرنسى لرحيل نبيه.

يبدو أن الدولى التونسى فرحانى ساسى المحترف فى صفوف نادى الزمالك يستحوذ على دعوات الجماهير الزملكاوية من أجل حسم موقف تجديده للقلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة .

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