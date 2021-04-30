الأهلي يُحارب الإجهاد في مواجهات الفواصل القصيرة أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

من جديد يعود النادي الأهلي لاستكمال مسيرته في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة صعبة أمام فريق الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في المسابقة.

الأهلي اعتاد في الفترة الأخيرة على فواصل قصيرة للغاية بين مبارياته، وبعد أقل من ثلاثة أيام من الفوز على المصري (2-1) في الإسكندرية، يعود لتحدي الجونة على ملعب "الأهلي WE السلام".

محاربة الإجهاد

الأهلي فقد العديد من لاعبيه لإصابات مختلفة أغلبها بسبب الإجهاد الزائد، وعليه أن يحافظ على قائمته بلا غيابات جديدة من أجل جدول مزدحم للغاية في الشهور المُقبلة.

ويسعى الأهلي قبل الفوز، لتفادي أي إصابات أو إجهاد بدني يحدث للفريق خاصة في الشوط الثاني، من أجل استمرار مسيرة الانتصارات أمام الجونة والمباريات التي تليها.

استبعاد

وعلى الرغم من النقص العددي في قائمة الأحمر، واصل بيتسو موسيماني مدرب الفريق استبعاد لاعبه الكونغولي والتر بواليا لأسباب فنية للمباراة الثانية توالياً.

كما خلت قائمة الأهلي للمباراة من عدة لاعبين، أبرزهم علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون، بالإضافة إلى حمدي فتحي.

خيارات قليلة

وبعد تصريح بيتسو موسيماني عقب مباراة المصري بأن لاعبه محمد هاني لم يكن جاهزاً تماماً لخوض المباراة، بالإضافة إلى عودة ياسر إبراهيم من الإصابة، تظل الخيارات الدفاعية محدودة.

الأهلي سيلعب المباراة بقائمة تشمل أحمد رمضان ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد هاني وياسر إبراهيم، مع الوضع في الاعتبار عدم المجازفة بهاني وياسر.

حلول إضافية

وفي الوسط تزداد حلول الأهلي بوجود أليو ديانج مع أكرم توفيق وعمرو السولية، وإمكانية المُساهمة من ناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة في المساندة الدفاعية.

بينما الهجوم لا يُعاني من نقص رغم استبعاد بواليا بسبب وجود محمد شريف وصلاح محسن ومروان محسن.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 16 في الدوري الممتاز

التاريخ: 30 أبريل 2021

التوقيت: 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي We السلام