المصري: لا ندعي المظلومية ونتحفظ على هدفي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري بأنهم لا يدعون المظلومية على الإطلاق، قائلًا بأن ناديه يتحفظ على هدفي الأهلي في مباراة الفريقين الماضية.

وقال حسن عمار في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا ندعي المظلومية وجمهور المصري لم يدعي المظلومية في أي يوم من الأيام".

وتابع: "نحن نتحفظ على صحة هدفي الأهلي في المباراة، وهذا حقنا لكن هذا لا يعني أننا ندعي المظلومية".

وأضاف: "سنعود لبورسعيد بمجرد الانتهاء من الإصلاحات الجارية في الاستاد خلال الفترة الحالية، وسنعود إلى المكان الطبيعي الذي يليق بالمصري وهو المربع الذهبي".

وفاز الأهلي على المصري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي بين الفريقين ضمن بطولة الدوري.