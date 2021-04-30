إيهاب جلال يغيب عن مران الإسماعيلي لمرض ابنته استعدادا للإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

خاض النادي الإسماعيلي مرانه مساء الخميس، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء يوم السبت، على ستاد السلام في الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري.

وقام مران الفريق حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، في ظل غياب إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وذكر مصدر بالإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن إيهاب جلال يغيب عن مران الفريق بسبب مرض ابنته.

ويسافر الفريق إلي القاهرة مساء الجمعة للدخول في معسكر هناك قبل 24 ساعة من موعد لقاء الإنتاج الحربي .

وحقق الإسماعيلي الفوز في مواجهته الأخيرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل الدراويش المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، نفس رصيد البنك الأهلي صاحب المركز قبل الأخير.