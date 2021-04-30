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الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لمحمد صلاح ووالده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي منح العضوية الشرفية لمحمد صلاح مهاجم الإنجليزي والمنتخب المصري ووالده.

وقال مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم إنه قرر منح عضوية النادي الشرفية إلى صلاح حامد محروس والد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الأنجليزي.

وأضاف أن هذا الأمر جاء في أعقاب تصريحات النجم العالمي محمد صلاح مؤخرا بشأن حبه وعشقه للإسماعيلي من والده الذي يعد أحد المشجعين المخلصين للفريق الأصفر.

وأوضح أنه أيضا تم منح العضوية الشرفيه لمحمد صلاح.

وقرر مسئولو الإسماعيلى توجيه الدعوة لوالد محمد صلاح لزيارة مقر النادي في الوقت الذي يحدده لتقديم درع النادي له وللنجم محمد صلاح.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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