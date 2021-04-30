البطل يترقب.. الأهلي ينتظر منافسه في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تُجرى قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، في تمام الساعة الثالثة عصر الجمعة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتأهل إلى ربع النهائي الفرق التالية: سيمبا التنزاني والأهلي المصري من المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثانية، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي من المجموعة الثالثة، والترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر من المجموعة الرابعة.

واحتل الأهلي المركز الثاني بمجموعته الأولى خلف سيمبا التنزاني حيث ينتظر مواجهة أحد الفرق المتصدرة للمجموعات الأخرى.

وينتظر الأهلي مواجهة أحد فرق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، والتي احتلت صدارة المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

وستحدد القرعة طريق الأهلي حتى المباراة النهائية.

وتقام مباراة الذهاب بربع نهائي لأبطال أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 21 او 22 من الشهر ذاته.

وتقام مباراتي نصف النهائي في شهر يونيو، فيما تقام المباراة النهائية من مباراة واحدة يوم 17 يوليو، لم يتحدد الملعب المستضيف بعد.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الماضية لدوري الأبطال، بالفوز أمام الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية، وكذلك هو أكثر الفرق تتويجا بالبطولة القارية بـ9 ألقاب.

كما تقام قرعة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تشهد تواجد بيراميدز، الذي احتل وصافة مجموعته خلال الرجاء المغربي.

وتأهلت الفرق التالية لربع نهائي الكونفدرالية: إنيمبا النيجيري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي من المجموعة الأولى، وشبيبة القبائل الجزائري وكوتون سبورت الكاميروني من المجموعة الثانية، وجراف دي داكار السنغالي والصفاقسي التونسي من المجموعة الثالثة، والرجاء المغربي وبيراميدز من المجموعة الرابعة.

وينتظر بيراميدز مواجهة أحد الفرق التالية إنيمبا النيجيري أو شبيبة القبائل الجزائري، أو جراف دي داكار السنغالي.

وستحدد القرعة طريق بيراميدز للمباراة النهائية.

ووصل بيراميدز للمباراة النهائية الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.