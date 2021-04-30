كارتيرون: أشعر بالضيق بعد التعادل.. وهناك من يُسرب أخباري للصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه لا يستطع التعليق على مباراة فريقه أمام المقاولون العرب سوى بأنه يشعر بالضيق من النتيجة.

وكان الزمالك قد تعادل أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري.

وأضاف كارتيرون، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"هناك جانب إيجابي في اللقاء بتنفيذنا أشياءً كثيرة جيدة ولكننا لم نستفد من هذه الأشياء اليوم".

وتطرق المدير الفني للزمالك لتغييراته خلال المباراة بقوله:"شيكابالا يكون خطيراً جداً حين يتواجد في الجانب الأيمن من الملعب لذلك وظفته به وجعلت زيزو في مركز صانع اللعب بدلاً من أوباما الذي أُرهق بسبب ضغط المباريات وزيزو قدم مباراة جيدة وشيكابالا كان بإمكانه التسجيل في آخر دقيقة من فرصة أكيدة وقبل هدف التعادل كنت سأجري تغييرات أخرى".

ورد كارتيرون عما أُثير بخصوص جواز سفره قائلاً:"الأمر ليس له علاقة برحيلي ولو هناك إداري يُبلغ الصحفيين بأنني حصلت على جواز السفر الخاص بي لعمل شيء ما فأشعر بالأسف فالمفروض أنني اعتمدت في تعاملي على المجموعة الخاصة بي واللاعبين ولم أقصد إداري ولكن أي شخص بشكل عام في النادي، هناك شخص بداخل النادي يُخرج أخباري للصحفيين ورغم ذلك علاقتي بمجلس الإدارة جيدة".

وتابع المدرب الفرنسي:"استبعدت عواد ومن الصعب يكون هناك مدرب في موقفي في ظل وجود 3 حراس مرمى كبار ولو كنت موجوداً منذ بداية الموسم لم أكن لأرضى بهذا الوضع؛ لذا اجتمعت بالثلاثة حراس وأخبرتهم بأنهم يركزون في المنافسة بينهم أكثر من تركيزهم على تطوير أدائهم وأهم شيء بالنسبة لي هي الروح واحترام المجموعة والعمل وحين أشعر بقدرة عواد على التواجد سيتواجد".

وأتم كارتيرون تصريحاته بالتطرق لتصريحات وكيله في وسائل الإعلام قائلاً:"وكيلي يقوم بعمله بصورة عادية ولن أعلق على تصريحاته بخصوص اللاعبين المسددين لركلات الترجيح، الوكيل وظيفته أنه يتحدث عن اللاعب أو المدرب الذي يخصه ولكنني لا أعلم صحة تصريحاته بخصوص اللاعبين مؤخراً ولا أريد التركيز في ذلك".