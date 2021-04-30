قائمة الأهلي.. استمرار استبعاد بواليا.. وشريف يقود الهجوم أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق ‏لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد الأهلي ‏WE‏ ‏السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ16 لبطولة دوري we المصري.

ويستمر غياب عدد من عناصر الأهلي على رأسهم، علي معلول، أيمن أشرف، وبدر بانون في خط الدفاع، إضافة إلى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق.

ويستبعد المدرب الجنوب إفريقي مهاجم الفريق والتر بواليا.

وأتت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج، ناصر ماهر، أكرم توفيق، محمد مجدي "أفشة"، عمرو السولية، أحمد نبيل "كوكا"، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم "كهربا"، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، صلاح محسن، مروان محسن.