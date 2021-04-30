طريق الأهلي.. بتروجيت يقصي دجلة ويتأهل لنصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أقصى بتروجيت منافسه وادي دجلة من الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحجز أول مقعد من المقاعد الأربعة في قبل النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سُجل الهدفين في الدقائق الخمس الأخيرة، تقدم جورجينيو لدجلة في الدقيقة 85، قبل أن يتعادل سامح إبراهيم سريعا لبتروجيت في الدقيقة 88.

وفي الوقت الإضافي نجح عبدالرحمن البانوبي في تسجيل هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 112، ليمنح فريقه بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وينتظر بتروجيت منافسه في نصف النهائي الذي سيكون من (الأهلي ضد انبي) و(بيراميدز ضد سموحة) حيث سيصعد فريق من بين الأربعة لتحديد الطرف الثاني في نصف النهائي.

أحداث المباراة

لعب الفريقان بطريقة هجومية منذ بداية المباراة، وسنحت الفرص من أجل التسجيل سواء لوادي دجلة أو بتروجيت.

وأنقذ محمد عبدالمنصف فريق وادي دجلة في الدقيقة 15 من هدف عن طريق سامح إبراهيم الذي أبدع في المرور من دفاع وادي دجلة ثم حاول لعب كرة قوية بعرض الملعب تجاه مهاجمي الفريق لكن حارس دجلة أمسك بها.

وتألق رشاد المتولي في فتح زاوية من أجل التسديد على مرمى وادي دجلة في الدقيقة 67 لكن عبدالمنصف كان في الموعد من جديد وحول الكرة إلى ركنية.

واستغل جورجينيو خطأ حارس بتروجيت في التعامل مع كرة في الدقيقة 85 لتسقط من يده أمام مهاجم وادي دجلة الذي لم يقصر في وضع الكرة بالشباك الخالية.

وبعد هجمة رائعة من بتروجيت وعمل جماعي مميز استطاع سامح إبراهيم أن يتعادل لصالح بتروجيت في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وفي الوقت الإضافي في الدقيقة 112، نجح عبدالرحمن البانوبي لاعب بتروجيت في خطف هدف التقدم للفريق البترولي بعدما حول كرة عرضية وسط غفلة من دفاع دجلة في شباك عبدالمنصف.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتأهل بتروجيت لنصف النهائي.