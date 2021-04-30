النحاس: اعتمدنا على السرعات لإيقاف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه استغل السرعات من أجل مجابهة الزمالك في لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل (2-2) في الجولة 18 في الدوري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال النحاس :"قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".

وأضاف النحاس :"اعتمدنا على السرعات في طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثاني الذي سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً في التدريبات السابقة".

وتابع مدرب المقاولون :"أحمد الله أن الزمالك لم ينجح في تعزيز تقدمه، وهو الأمر الذي ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".

وأنهى النحاس :"المنافسة في المراكز المتأخرة في النصف الأدنى من الجدول أقوى من النصف الأعلى، لكننا بدأنا الدور الثاني بصورة طيبة بالفوز على دجلة ثم التعادل مع الزمالك".