مران الأهلي.. عودة وحيد.. ومعلول يواصل البرنامج التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض النادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش، قبل مواجهة الجونة المقررة التاسعة والنصف مساء الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ16 ببطولة الدوري.

وشارك محمود وحيد ظهير أيسر الفريق في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

كما واصل علي معلول نجم الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتعرض معلول للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية فبراير الماضي.

وحقق الأهلي فوزًا صعبا امام المصري بهدفي لهدف في المباراة الأخيرة، ويسعى للفوز أمام الجونة لتقليص الفارق أمام الزمالك المتصدر لنقطة وحيدة، مع أفضلية مباراتين مؤجلتين للمارد الأحمر أمام المقاصة وأسوان.