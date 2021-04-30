جدول ترتيب مجموعة الشارقة الاماراتي في دوري ابطال اسيا «خسارة بتأهل وصدارة»

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الشارقة الاماراتي في دوري ابطال اسيا، بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 30-4-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

حجز فريق الشارقة الاماراتي مقعده في دور الـ16 كبطل للمجموعة الثانية، رغم خسارته أمام تركتور سازي تبريز الإيراني بنتيجة (2-0)، اليوم الخميس على ملعب مدينة الشارقة.

وسجل هدفي فريق تركتور سازي تبريز الإيراني، محمد عباس زاده في الدقيقتين (7)، و(66) من عمر المباراة.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما تعرض للهزيمة مرة واحدة.

أما نادي تركتور فقد رفع رصيده إلى 10 نقاط، وسينتظر تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز باختاكور الأوزبكي على القوة الجوية العراقي بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس على نفس الملعب.

وأحرز نادي الشارقة 9 أهداف في دور المجموعات، بينما تلقت شباكه 6 أهداف، في حين سجل تركتور 6 أهداف، ودخل مرماه 3، أما باختاكور الأوزبكي (سجل 6 – استقبل 8)، القوة الجوية العراقي (سجل 2 – استقبل 6).

جدول ترتيب مجموعة الشارقة في دوري ابطال اسيا