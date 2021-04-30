جدول ترتيب مجموعة النصر في دوري ابطال اسيا «العالمي يتأهل، والسد في الانتظار»

تعرف على جدول ترتيب مجموعة النصر السعودي في دوري ابطال اسيا، بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 30-4-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

تأهل النصر السعودي إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة الرابعة، في حين سينتظر نادي السد تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب اسيا.

وانتزع النصر صدارة المجموعة من السد القطري بعدما تغلب عليه بنتيجة (2-1)، اليوم الخميس، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2021.

وسجل هدفي النصر، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (33) وعبدالإله العمري (74)، في حين أحرز سانتي كازورلا هدف السد الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة (83).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، اليوم الخميس، فوز الوحدات الأردني على فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة (1-0) على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

وسجل فريق النصر 9 أهداف في دور المجموعات، بينما تلقت شباكه 5 أهداف، في حين سجل السد 9 أهداف ايضًا، ودخل مرماه 7، أما الوحدات الأردني (سجل 4 – استقبل 7)، وفولاد الإيراني (سجل 3 – استقبل 6).

جدول ترتيب مجموعة النصر في دوري ابطال اسيا