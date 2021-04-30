ابطال اسيا | عبد الله الحمدان جاهز لمباراة الهلال وشباب الاهلي دبي

سمح طبيب نادي الهلال السعودي للمدير الفني للفريق بضم نجم هجوم منتخب السعودية الأولمبي “عبد الله الحمدان” في قائمة الهلال المشاركة في مباراة شباب الأهلي دبي بختام دور مجموعات دوري ابطال اسيا اليوم الجمعة 30 أبريل.

وانضم عبد الله الحمدان إلى قائمة اللاعبين المعسكرين للقاء الهلال وشباب الأهلي دبي بعدما ظهر بمستوى متميز في التدريبات الجماعية الأخيرة قبل 24 ساعة من المباراة.

وقد يشارك عبد الله الحمدان أمام شباب الأهلي دبي، بعدما حُسمت أمور المجموعة الأولى بتأهل الهلال صحبة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي.

وكان عبد الله الحمدان /21 عامًا/ قد تغيب عن جميع مباريات الهلال في مجموعات دوري أبطال آسيا بداعي الإصابة التي ألمت به مطلع شهر مارس الماضي في إحدى مباريات الدوري السعودي.

وشارك الحمدان في 6 مباريات فقط في الدوري السعودي، منذ انضمامه لصفوف الهلال خلال الميركاتو الشتوي 2021 قادمًا من الشباب، لم يستطع فيهم أن يهز الشباك ولا مرة.