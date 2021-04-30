فيديو | شاهد اهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري المصري «ياسين يعاقب جنش»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة 18.

وقع نادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ليواصل الفارس الأبيض مسلسل إهدار النقاط السهلة.

وتقدم فريق المقاولون العرب بالنتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة (22)، بعد عرقلة من طارق حامد على عبد الله ياسين داخل منطقة الجزاء، تولى تنفيذها بنجاح المدافع محمد سمير مسجلًا هدف التقدم لذئاب الجبل.

وفي الدقيقة (30)، سجل أشرف بن شرقي هدف التعادل لفريق الزمالك، من ضربة جزاء ايضًا، بعد إعاقة من المدافع فاروقا نور الدين على المهاجم حميد أحداد داخل المنطقة.

ونجح المهاجم المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل هدف التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة (49)، لكن المقاولون تعادل في الدقيقة (80) عن طريق عبدالله ياسين.

وبهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، بينما أصبح في رصيد المقاولون العرب 19 نقطة في المركز 13.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

الشوط الأول

جاءت أولى محاولات الزمالك في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل طارق حامد تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء حولها حميد أحداد برأسه في المرمى، ولكن الحارس محمود أبو السعود تصدى لها بسهولة.

وحاول عبد الله جمعة مباغتة أبو السعود بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (16)، ولكنها مرت خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وأحرز المدافع محمد سمير هدف التقدم لفريق المقاولون العرب في الدقيقة (23)، من ضربة جزاء، قبل أن يتحصل الزمالك على ضربة جزاء سجل منها أشرف بن شرقي هدف التعادل عند الدقيقة (30).

وصنع عبد الله جمعة فرصة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة (37)، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب في هجمة مرتدة سريعة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

واعتمد الزمالك على التسديد من بعيد في الدقائق المتبقة من الشوط الأول، حيث صوب بن شرقي تسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة (41)، قبل أن يجرب طارق حامد حظه، ولكن الكرة مرت ايضًا بعيدة عن الخشبات الثلاث

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بشكلٍ أفضل، ونجح في تسجيل هدف التقدم الثاني في الدقيقة (49)، عن طريق أشرف بن شرقي الذي قابل عرضية من حمزة المثلوثي برأسية في مرمى أبو السعود.

وحاول المقاولون العرب إدراك هدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة، عن طريق لويس إدوراد الذي سدد خادعة من ضربة ركنية، ولكن محمود جنش أبعدها من على خط المرمى.

وتألق محمود جنش في تحويل تسديدة كريم مصطفى إلى الركنية في الدقيقة (58)، قبل أن يهدر محمد مجلي فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل، بعد خطأ فادح من طارق حامد.

وواصل فريق المقاولون ضغطه من أجل تسجيل هدف التعادل، فكان له ما أراد، بعدما استغل عبدالله ياسين كرة عائدة من محمود جنش بتسديدة سكنت شباكه في الدقيقة (80).

وكاد المقاولون العرب يخطف هدف الانتصار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق لويس إدواردو ولكن جنش نجح في إبعاد الكرة عن مرماه.

وأنقذ باسم علي فريق المقاولون من تلقى الهدف الثالث في الثوان الأخيرة، بعدما أبعد تسديدة محمود شيكابالا من على خط المرمى، لتنتهي المباراة بين الزمالك وذئاب الجبل بنتيجة (2-2).

اهداف الزمالك والمقاولون العرب

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