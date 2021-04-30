ابطال اسيا | وزير الرياضة السعودي يبعث برسالة خاصة إلى النصر بعد هزيمة السد

ارسل وزير الرياضة السعودي، سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رسالة تهنئة خاصة إلى نادي النصر بعد بلوغه مرحلة ثمن نهائي دوري ابطال اسيا 2021، مساء اليوم الخميس.

وكتب سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قال فيها “أبارك لممثل الوطن، فريق النصر، تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021”.

وأضاف وزير الرياضة السعودي “مع أمنياتي بالتوفيق لفريقي الهلال والأهلي غدًا في الظفر ببطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي دوري ابطال اسيا”.

وترشح النصر بشكل مباشر إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعدما هزم السد القطري بنتيجة 1/2 في قمة مباريات اليوم الخميس بالجولة السادسة، ليتجنب العالمي انتظار احتساب عدد النقاط والأهداف الخاصة بأفضل الأندية التي احتلت المركز الثاني في باقي المجموعات.