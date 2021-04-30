الدوري الاوروبي | شاهد فيديو اهداف مباراة ارسنال وفياريال «بيبي يُبقي على الآمل»

شاهد فيديو اهداف مباراة فياريال وآرسنال في الدوري الأوروبي، التي أقيمت على ملعب لاسيراميكا بإقليم فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

فرط فريق الغواصة الصفراء “فياريال” في فوز عريض أمام ضيفه آرسنال في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، لتبقى ورقة العبور إلى النهائي حائرة بينهما حتى مباراة الإياب على ملعب الإمارات الأسبوع المقبل.

ولم يستفد فياريال من حالة الانهيار النفسي التي أصابت آرسنال خلال الشوط الأول بفعل الهدف المُبكر الذي سجله لاعب الوسط الإسباني القصير “مانو تريجوروس” في الدقيقة الخامسة من تصويبة صاروخية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سامويل شوكويزي.

وانكمش فريق الغواصة الصفراء في الخطوط الخلفية دون تكثيف محاولاته الهجومية على دفاع آرسنال المنهار، حتى بعدما تمكن المدافع الدولي الإسباني “راؤول ألبيول” من تسجيل الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 29 بفضل تمريرة من جيرارد مورينيو داخل منطقة الستة ياردات.

ولعبت الظروف أكثر في صالح فياريال عندما طُرد لاعب وسط آرسنال “داني سيبايوس” بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.

لكن المدير الفني للغواصة الصفراء “أوناي إيمري” قرر ترك الكرة للخصم بألا يسيطر ويتحكم في إيقاع اللعب، ليتحسن مردود آرسنال من الناحية الفنية، ويهدد مرمى الحارس رولي أكثر من مرة، إلى أن جاءت الدقيقة 72 لتحمل نباءً سارًا للمدفعجية بحصول “بوكايو ساكا” على ركلة جزاء بحجة تعرضه للعرقلة من مانو تريجوروس.

وأظهرت الإعادة أن تريجوروس لم يلمس ساكا الذي سقط بمفرده فور اقتحامه منطقة الجزاء، لكن الحكم تمسك برأيه دون مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لينبري الإفواري نيكولاس بيبي لتنفيذ ركلة الجزاء، والتي سجل منها هدف التقليص في الدقيقة 73.

وأجبر فياريال في الدقائق العشر الأخيرة على التراجع إلى الخلف وحماية مرماه من هدف ثان، بعدما طرد لاعب الوسط الفرنسي إيتيان كابويه بالبطاقة الصفراء الثاني لتصبح المباراة متكافئة بين الجانبين.

شاهد فيديو اهداف مباراة ارسنال وفياريال

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