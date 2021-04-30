نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وروما فى الدوري الأوروبي «الشياطين تُهين الذئاب»

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وروما فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، ضمن إحدي مباريات اليوم الخميس 29-4-2021.

أهان مانشستر يونايتد ضيفه روما بعدما تغلب عليه بنتيجة (6-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ليضع الشياطين الحمر قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي.

وأنهى فريق روما الشوط الأول متقدمًا في النتيجة على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما أخذ الشياطين الحمر الأسبقية في البداية.

قبل أن يقسو مانشستر يونايتد عليهم في الشوط الثاني، بتسجيله 5 أهداف متتالية، عن طريق إدينسون كافاني (48، و64)، وبرونو فيرنانديز (71)، وبول بوجبا (75) وماسون جرينوود (86).

وانطلقت صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وروما فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “كارلوس ديل سيرو”.

الشوط الأول

تلقى فريق روما ضربة موجعة في وقت مبكر، بإصابة نجمه الفرنسي جوردان فيرتوه، الذي لم يستكمل المباراة، ليخرج في الدقيقة السادسة، ويحل مكانه غونزالو فيلار.

وتقدم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز بالهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، بعدما استلم تمريرة رائعة من إدينسون كافاني خلف دفاعات فريق روما داخل منطقة الجزاء، وسددها بلمسة جميلة من أعلى الحارس باو لوبيز لتسكن شباكه.

وتحصل فريق روما على ضربة جزاء في الدقيقة (13)، بعدما ارتطمت عرضية ريك كارسدروب في يد على بول بوجبا داخل منطقة منطقة الـ18، وتولى تنفيذها بنجاح لورينزو بيليجريني مسجلًا هدف التعادل للذئاب.

ورد مانشستر يونايتد في الدقيقة (26)، عن طريق بول بوجبا الذي سدد كرة قوية في من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس باو لوبيز ببراعة، قبل أن يصاب بسبب ارتماءه بشكلٍ خاطئ.

وأجرى روما التبديل الاضطراري الثاني بخروج الحارس الإسباني في الدقيقة (28)، ودخول الحارس الإيطالي “أنطونيو ميرانتي”.

وخطف إيدين دجيكو الهدف الثاني لفريق روما عند الدقيقة (35)، بعدما مرر هنريك مخيتاريان كرة رائعة إلى لورينزو بيليجريني الذي أرسلها عرضية أرضية وضعها المهاجم البوسني بسهولة في الشباك.

وزادت متاعب فريق روما بإصابة ثالثة بصفوفه، في واقعة غريبة ومثيرة، حيث غادر ليوناردو سبينازولا في الدقيقة (37)، وحل مكانه الظهر البرازيلي “برونو بيريز”.

وضغط مانشستر يونايتد على فريق روما في الدقائق المتبقية من زمن الشوط الأول لتعديل النتيجة، ولكن لم تثمر محاولاته لينتهي بتقدم الذئاب على الشياطين الحمر (2-1).

الشوط الثاني

دخل مانشستر يونايتد الشوط الثاني بقوة، ونجح في تعديل النتيجة عند الدقيقة (48)، عن طريق المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بتسديدة رائعة سكنت المقص الأيسر لمرمى الحارس ميرانتي.

وفرض اليونايتد سيطرته على المباراة في ظل تراجع روما إلى مناطقه الدفاعية، وتمكن إدينسون كافاني من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (64) بعدما تابع تسديدة بوجبا المرتدة من يد الحارس ليضعها في الشباك بسهولة.

وحاول روما تعديل النتيجة في الدقيقة (66)، عن طريق دجيكو الذي قابل عرضية هنريك مخيتاريان من جهة اليسار برأسية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها دي خيا بثبات.

وتحصل إدينسون كافاني على ضربة جزاء في الدقيقة (70)، تولى تنفيذها برونو فيرنانديز بنجاح مسجلًا الهدف الرابع لفريق مانشستر يونايتد.

وزاد بول بوجبا الغلة بتسجيله الهدف الخامس، بعدما قابل كرة عرضية من برونو فيرنانديز من جهة اليمين قابلها برأسية من على حدود منطقة الست ياردات سكنت أقصى يمين المرمى عند الدقيقة (76).

وانهار فريق روما تمامًا بتلقيه الهدف السادس عن طريق البديل ماسون جرينوود في الدقيقة (87)، بتسديدة غالطت الحارس ميرانتي، ومرت باقي الدقائق دون جديد يذكر لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد على الذئاب بنتيجة (6-2).