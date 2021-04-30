ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات وفولاد

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات وفولاد في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29-4-2021، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.

حصل نادي الوحدات الاردني على المركز الثالث بعد فوزه على فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 1-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وسجل المهاجم اللبناني “سوني سعد” هدف الفوز الثمين للوحدات في الدقيقة 27 من عمر اللقاء بضربة رأسية جميلة.

وتربع نادي النصر السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للسد القطري و7 للوحدات الاردني و5 لفولاد.

وتأهل النصر إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي السد تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

أولى فرص اللقاء الفعلية شهدت هدف التقدم للوحدات عند الدقيقة 27 حينما عكس أنس العوضات كرة عرضية على رأس سوني سعد الذي حولها في المرمى بنجاح.

وحاول فولاد تعديل النتيجة في الدقيقة 30 لكن عبدالله فاخوري تصدى لتسديدة مهران ديراكشان القوية، وعاد الفاخوري وأبعد كرة عرضية إيرانية داخل منطقة الجزاء وتهيأت أمام اللاعب ذاته لكنه سددها فوق المرمى (44).

الشوط الثاني

ومع مطلع الشوط الثاني أنقذ فاخوري فريقه الوحدات من هدف محقق حينما تصدى لانفراد لاعب فولاد ديراكشان (49)، وواصل فاخوري تألقه حينما طار لتسديدة أياندا باتوسي وأبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 68.

وكثف فولاد محاولاته على مرمى الوحدات، وكاد باتوسي أن يسجل هدف التعادل حينما وضعه زميله فارشاد أحمد زاده في مواجهة المرمى لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة في الدقيقة 78.

في الجهة المقابلة تألق حارس مرمى فولاد حينما أنقذ مرماه من فرصة محققة للتسجيل بعد أن تصدى لتسديدة أحمد سمير في المرة الأولى وأنس العوضات في المرة الثانية عند الدقيقة 88، لتبقى النتيجة على حاله حتى النهاية بفوز تاريخي جديد ومعنوي للوحدات.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت تعادل الوحدات مع النصر 0-0 والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على السد 3-1 وفولاد على الوحدات 1-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السد على الوحدات 3-1 وتعادل فولاد مع النصر 1-1.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز النصر على فولاد 2-0 والسد على الوحدات 2-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الوحدات على النصر 2-1 والسد على فولاد 1-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.