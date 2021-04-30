ابطال اسيا | شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وتركتور

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وتركتور فى دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الخميس 29 أبريل، في ختام دور مجموعات البطولة.

تعرض الشارقة الاماراتي للهزيمة الأولي له فى دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اسيا على يد تركتور الايراني بنتيجة 2-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب نادي الشارقة بالامارات.

وتصدر الشارقة الامارتي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لتراكتور الايراني و7 باختاكور الاوزباكي، ونقطتين للقوة الجوية العراقي.

وتأهل الشارقة إلى دور الـ16 كبطل للمجموعة، في حين ينتظر نادي تراكتور تحديد الفرق الحاصلة على البطاقات المخصصة لأفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات غرب آسيا.

استهل فريق تركتور مجريات اللقاء بطريقة قوية، عندما افتتح التسجيل مبكراً بعد أن خطف سامان ناريمان الكرة من المدافع عبد الرحمن جمعة ومررها إلى محمد عباس زاده الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء على يسار الحارس عادل الحوسني (7).

لم تشهد دقائق الشوط الأول بعد ذلك فرص خطرة من كلا الجانبين، باستثناء بعض المحاولات الخجولة كانت أبرزها تسديدة أبو الفضل رزاقبور بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة (18).

في المقابل سدد كايو كرة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء نجح الحارس محمد رضا أكبري في إبعادها بعيداً عن المرمى (26).

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني ضغط الشارقة على منافسه في محاولة لتعديل النتيجة، وسنحت له أكثر من فلاصة خاصة عن طريق كايو وسالم صالح لكن دون تهديد حقيقي على المرمى الإيراني.

واستغل تركتور تقدم لاعبي المنافس، ومن هجمة مرتدة سريعة نجح في تسجيل الهدف الثاني عندما وصلت الكرة إلى السريع ناريمان الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر كرة أرضية باتجاه الزاوية البعيدة وضعها عباس زاده داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه (66).

وكاد الشارقة أن يقلص الفارق عن طريق سالم صالح حول عرضية كايو من الجهة اليمنى برأسه كان لها الحارس أكبري بالمرصاد (84).

وبعد ذلك أضاع البديل صياد كوكابي فرصة تسجيل الهدف الثالث لفريق تراكتور عندما مرر له زميله ميلاد فخر الدين كرة مُتقنة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء سددها كوكابي عالية فوق المرمى (90+1).

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تركتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل تركتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على باختاكور 4-1 وتعادل القوة الجوية مع تراكتور 0-0.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز تركتور على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع الشارقة 1-1، وشهدت الجولة الخامسة فوز الشارقة على القوة الجوية 3-2 وتعادل تراكتور مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.