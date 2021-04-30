الامارات | شباب الأهلي يبحث عن «وداع آسيوي مشرف» أمام الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يبحث عن «وداع آسيوي مشرف» أمام الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينهي شباب الأهلي مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الساعة الـ11 من مساء اليوم، حينما يلتقي الهلال السعودي بملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ولعب شباب الأهلي أمام الهلال في تسع مرات سابقة في نسخ 2009، 2010 و2014 و2015، و2021 انتصر الهلال في أربع مناسبات، وتعادلا في مثلها، بينما انتصر «فرسان دبي» في مرة واحدة.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة من دون أي ضغوط، بعد أن ودّع الفريق منافسات البطولة، عقب خسارته غير المستحقة أمام الاستقلال الطاجيكي، بهدف جاء في وقت قاتل من عمر اللقاء، مع الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتمثل المباراة أهمية كبرى للزعيم السعودي، الذي يبحث عن الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحجز مقعده في الدور الثاني. ويحتل الهلال حالياً المركز الثاني برصيد 10 نقاط متساوياً مع الاستقلال الطاجيكي، إلا أن الأخير يأتي في الصدارة بحكم المواجهات المباشرة بينهما.

ويأمل رجال المدرب مهدي علي في توديع البطولة بشكل أفضل عما قدموه في المباريات الخمس الماضية، حيث حققوا انتصاراً واحداً وتعادلاً، فيما استقبل ثلاث هزائم. كما يأمل شباب الأهلي في الثأر لخسارتهم من الهلال في الدور الأول بهدفين دون رد.

وستكون المباراة فرصة مثالية لتجهيز مجموعة من اللاعبين الشباب والبدلاء.

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