الامارات | غوارديولا: مان سيتي أنجز نصف المهمة.. وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهـــــم

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا: مان سيتي أنجز نصف المهمة.. وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهـــــم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني غوارديولا، لاعبيه بالوثوق بقدراتهم لإكمال المهمة أمام باريس سان جرمان الفرنسي، الأسبوع المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد عودتهم أول من أمس، بفوز ثمين من العاصمة باريس 1-2. وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي: «الفريق أنجز نصف المهمة فقط، وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهم لتحقيق التأهل إلى النهائي».

ويلتقي الفريقان، الثلاثاء المقبل، حيث يملك سيتي أفضلية الهدفين خارج الأرض. وتابع غوارديولا: «كانوا جيدين عندما كانت النتيجة 1-صفر». وتابع: «لا يملك النادي الخبرة في هذه الأدوار من المسابقة، لكن آمل أن يساعدنا هذا الأمر على الوثوق بأنفسنا. اعتقد أنه في الشوط الثاني كنا شرسين جداً».

في المقابل، دعا مدرب سان جرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لاعبيه إلى التفاؤل بقدرتهم على التأهل والتعويض في إياب نصف النهائي. وقال في تصريح صحافي: «لن نستسلم، وقادرون على العودة». وتابع: «خاب أملي للطريقة التي تلقينا فيها الهدفين». وتابع: «لم نظهر الطاقة نفسها مع الكرة، هذا المفتاح بالنسبة لي، لأنه في الشوط الأول كنا أفضل في الحيازة».

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