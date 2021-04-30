شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة رقم 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 40 واستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، كذلك ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 19 في المركز الثالث عشر.

ويلعب الزمالك مساء الأحد المقبل أمام بيراميدز في تمام التاسعة مساءً بملعب القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان لقاء الدول الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهى بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.