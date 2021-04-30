شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال ضد أرسنال: إيمري يتفوق على الجانرز وبيبي يحافظ على أمل الوصول للنهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فياريال انتصارًا صعبًا على أرسنال بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي موسم 2020/2021.

وتقدم أصحاب الأرض بشكل مريح في الشوط الأول بنتيجة 2-0 بعد أن سجلوا هدفين في أول 29 دقيقة من المباراة عن طريق مانو تريجيروس (الدقيقة 5) وراؤول ألبيول (الدقيقة 29).

وفي الشوط الثاني ازدادت الأمور تعقيدًا للضيوف الذي أصبحوا يلعبون بـ 10 لاعبين بعد حصول لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس على الإنذار الثاني في الدقيقة 12، ليحصل على البطاقة الحمراء.

وحصل الضيوف على ركلة جزاء سجلها الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي بنجاح في الدقيقة 73.

وأكمل فياريال المباراة بـ 10 لاعبين بعد حصول لاعب الوسط الفرنسي إيتيان كابو على إنذاره الثاني ليتعرض للطرد قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق.

رجل المباراة:

حصل المدافع الإسباني راؤول ألبيول على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور.

مدافع فياريال سجل الهدف الثاني لفريقه، ومرر الكرة بدقة 90% (54 تمريرة سليمة من أصل 60)، وربح جميع الإلتحامات الأرضية التي خاضها (4)، وكان ثاني أكثر اللاعبين لمسًا للكرة (72).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف مانو تريجيروس بعد 5 دقائق من بداية المباراة هو أسرع هدف أوروبي يستقبله أرسنال منذ هدف إيدنسون كافاني مع باريس سان جيرمان بعد 42 ثانية من بداية المباراة في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2016.

- فياريال سجل في جميع مبارياته ال13 التي لعبها في الدوري الأوروبي هذا الموسم. أرسنال حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط بالمسابقة هذا الموسم.

- هذه هي أول مرة يحقق فيها مدرب سابق لأرسنال (أوناي إيمري) الفوز على الجانرز منذ أن قاد جورج جراهام فريق توتنهام للفوز على فريقه السابق بنتيجة 2-1 في ملعب وايت هارت لين بالبريميرليج في نوفمبر 1999.

- في 80 مباراة بمختلف البطولات تحت قيادة ميكيل أرتيتا .. أرسنال تعرض لـ 10 بطاقات حمراء، أكثر بالضعف من أي فريق أخر في البريميرليج منذ تولي الإسباني قيادة الجانرز في ديسمبر 2019.

- لا يوجد لاعب اشترك في تسجيل أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من نيكولاس بيبي (10: سجل 6 وصنع 4)

- أرسنال خسر مباراة خارج قواعده في مراحل خروج المغلوب بالدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ عام 2019 (ضد ستاد رين الفرنسي)