شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك والمقاولون | ياسين يخطف نقطة للذئاب من فم الأبيض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف نادي المقاولون العرب نقطة التعادل من مباراته أمام الزمالك التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للمقاولون من ركلة جزاء حصل عليها عبدالله ياسين بعد تعرضه للعرقلة من الثنائي محمد عبدالغني وطارق حامد داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 23، نجح محمد سمير في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف بعدما وضع الكرة على يسار الحارس محمود جنش الذي قفز عكس اتجاهها لتسكن التسديدة شباكه.

واستطاع الزمالك معادلة النتيجة سريعًا بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول، لصالح المهاجم المغربي حميد أحداد بعد تعرضه لتدخل قوي من فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء.

ونفذ المغربي أشرف بن شرقي ركلة الجزاء بنجاح إذ وضعها بهدوء على يمين محمود أبو السعود الذي لم يحرك ساكنًا لتسكن الكرة شباكه في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، وضع بن شرقي الزمالك في المقدمة في الدقيقة 47، بعد عرضية من حمزة المثلوثي وخروج خاطيء من محمود أبوالسعود، الذي فشل في الإمساك بالكرة، ليتابعها المغربي برأسية رائعة في الشباك.

وصعق اللاعب عبدالله ياسين أصحاب الأرض بالهدف الثاني لنادي المقاولون العرب ليتعادل لفريقه في الدقيقة 80 بعد ركلة ركنية للمقاولون أخرجها محمود جنش لترتد إلى ياسين الذي سدد مباشرة في شباك الفارس الأبيض.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 40 في صدارة الدوري المصري الممتاز، كما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 19 نقطة في المركز 13.