فيصل بن فهد يحفز الطائي لتجاوز الدرعية

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والتقى نائب أمير المنطقة بلاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري، وخصهم بكلمات تحفيزية قبيل لقاء اليوم أمام الدرعية، كما نقل لهم تحيات أمير المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن سعد، مطالبا إياهم بمضاعفة الجهود خلال المباريات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ليتمكن الفريق من الصعود إلى دوري المحترفين.
من جانبه، أعرب الضبعان عن شكره وامتنانه للمتابعة الدائمة من أمير المنطقة ونائبه للطائي وبقية فرق المنطقة، مؤكدا اعتزاز منسوبي الطائي بزيارة نائب أمير المنطقة لمقر النادي ومؤازرته وتحفيزه للاعبين.
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