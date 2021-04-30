شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح العضوية الشرفية لمحمد صلاح ووالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرارا بمنح عضوية النادى الشرفية إلى صلاح حامد محروس والد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزى، جاء ذلك فى أعقاب تصريحات النجم العالمى مؤخرا بشأن حبه وعشقه للإسماعيلى من والده الذى يعد أحد المشجعين المخلصين للفريق الأصفر.

كما قرر المجلس إهداء العضوية الشرفية لفخر العرب محمد صلاح. وقرر مسئولو الإسماعيلى توجيه الدعوة لوالد الفرعون المصرى لزيارة مقر النادى فى الوقت الذى يحدده لتقديم درع النادى له وللنجم محمد صلاح.

وصرح علاء وحيد، المتحدث الرسمى للإسماعيلى، بأن هذا التقدير يأتى من النادى الإسماعيلى لنجمنا محمد صلاح ووالده كشكر من النادى لوالد عظيم غرس حب الإسماعيلى لنجم عالمى نفتخر به، وهو تكريم لكل مشجعى ومحبى الإسماعيلى العظيم فى كل مكان، كما يأتى إعلان نجمنا العالمى محمد صلاح فى هذا التوقيت تشجيعه للإسماعيلى قوة دفع كبيرة للاعبى الإسماعيلى، كما آثار هذا التصريح شعور المحبة لجماهير النادى فى كل مكان.