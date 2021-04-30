7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 29 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها طبيب المنتخب: تريزيجيه سيعود للملاعب خلال 6 أشهر.. ويشارك في أمم أفريقيا، واتحاد الكرة يحدد أول يوليو موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى والطلائع، ورسمياً .. شاهد جدول الدوري المصري بالكامل والنهاية 30 سبتمبر المقبل .

الزمالك يتعثر أمام ذئاب الجبل ويتعادل 2 - 2 والقمة تهتز.. فيديو

تعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 18 في الدورى الممتاز..

اتحاد الكرة يحدد أول يوليو موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى والطلائع

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولى.

كارتيرون يتسلم جواز سفره من الزمالك

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جواز السفر الخاص به، قبل مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري الممتاز مباشرة، بناء على طلبه حيث أخطر مسئولي الزمالك برغبته في الحصول على جواز سفره قبل مباراة البنك الأهلي بـ 24 ساعة، وأكد أنه سينتهى ويجب عليه تجديده عبر السفارة الفرنسية في القاهرة، وطلب مسئولو الزمالك من المدير الفني تحديد موعد توجهه للسفارة لتجديد جواز السفر ليتوجه مندوب من النادي برفقته ويساعده في إنهاء كافة الإجراءات.

أيمن أشرف يعود للأهلى بعد مباراة الجونة

ينتظم أيمن أشرف لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه عقب الانتهاء من مباراة فريقه ضد الجونة، غدا الجمعة، والمؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر الدورى.