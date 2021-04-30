شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 29/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الخميس 29/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، موسيمانى يخطط لإراحة أفشة من المباريات خوفا من استهلاكه بدنيا، ووأيمن أشرف يعود للأهلى بعد مباراة الجونة، والأهلى يعسكر الليلة استعدادا لمباراة الجونة، وموسيماني يرفض التعجل فى الدفع بنيدفيد ومتولي بمباريات الأهلي.

موسيمانى يخطط لإراحة أفشة من المباريات خوفا من استهلاكه بدنيا

يخطط بيتسو موسيمانى لإراحة محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلي، بسبب حالة الإجهاد التى ضربت اللاعب، فى ظل توإلى المباريات وعدم حصوله على الراحة الكافية مثل باقى اللاعبين، ويتم استهلاكه بدنيا بشكل كبير، خشية تعرضه للإصابة لو استمر الدفع به فى كل المباريات.

يختتم فريق الأهلى استعداداته اليوم الخميس لمواجهة الجونة غدا ضمن مؤجلات الدوري، حيث يعود ألفريق الأحمر لاستئناف تدريباته الجماعية اليوم عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الأربعاء بعد الآنتهاء من مواجهة المصري، للتغلب على حالة الإرهاق التى ضربت اللاعبين.

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