شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة وبتروجت يلجآن للوقت الإضافى بكأس مصر بعد التعادل 1 - 1.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ فريقا وادى دجلة وبتروجت للوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بينهما بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، افتتح التسجيل للغزلان جورجينيو فى الدقيقة 84 قبل أن يتعادل سامح إبراهيم للفريق البترولى فى الدقيقة 88.

وتأهل وادى دجلة لدور الثمانية عقب تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في دور الـ 16 للبطولة وكان غزلان دجلة قد أطاحوا بالبنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة.

بينما تخطى فريق بتروجت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، وفاز بتروجت بالدور التمهيدي الثالث على بورتو بهدفين مقابل هدف بينما تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم واجه بتروجت نظيره كوكا كولا في دور الستة عشر وانتهت المباراة بالتعادل السلبى قبل أن يتفوق الفريق البترولى في ركلات الترجيح 4-3.

وطالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة مشوار الكأس بنجاح لتعويض إخفاقات هذا الموسم ببطولة الدوري.

في المقابل يأمل بتروجت في إستعادة ذكريات التألق مع كبار الدوري الممتاز عن طريق الاستمرار في تفجير قطار المفاجأت في بطولة الكأس بعد الإطاحة بالمقاولون العرب خارج البطولة.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.