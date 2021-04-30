شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى وعلى معلول يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة التى تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى والسلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 فى بطولة الدورى الممتاز.

وانتظم وحيد فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته فى العضلة الخلفية، التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى.

فيما واصل على معلول، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، ويخضع معلول لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى، بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وخاض معلول جلسة «جيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة. ويلتقى الأهلى مع الجونة فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى والسلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 فى بطولة الدورى الممتاز.

ويستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للفريق أمس عقب مباراة المصري، للتخلص من حالة الإجهاد قبل مواجهة الجونة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على المصرى فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، ويسعى الفريق لمواصلة مشواره فى بطولة الدورى رغم ضغط المباريات وضيق الوقت