شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يشارك فى مران الأهلى وعلى معلول يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة التى تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى والسلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 فى بطولة الدورى الممتاز.
وانتظم وحيد فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته فى العضلة الخلفية، التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى.
فيما واصل على معلول، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بالنادى، ويخضع معلول لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى، بعد تعرضه لإصابة فى العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.
وخاض معلول جلسة «جيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلى بالجرى حول الملعب، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة. ويلتقى الأهلى مع الجونة فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى والسلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 فى بطولة الدورى الممتاز.
ويستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للفريق أمس عقب مباراة المصري، للتخلص من حالة الإجهاد قبل مواجهة الجونة.
وكان الأهلى قد حقق الفوز على المصرى فى المباراة التى أقيمت على استاد الإسكندرية، ويسعى الفريق لمواصلة مشواره فى بطولة الدورى رغم ضغط المباريات وضيق الوقت