شكرا لقرائتكم خبر عن هيما وميدو جابر الأبرز.. ضياء السيد يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة، على استاد بتروسبورت، بالجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم: حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال، خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي - سيف تقا،خط الوسط: ضياء قنديل - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل - عاشور الأدهم - عبد الرحمن بودي - كوامي بونسو - شريف دابو، خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد غنيم.

وتأكد غياب صالح جمعة ومحمد تونى، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن مواجهة البنك الأهلى بسبب الإصابة حيث كشف مصدر بجهاز الكرة استمرار معاناة صالح جمعة من شد خفيف بالعضلة الخلفية، مؤكدا أن اللاعب مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي وتجهيزه للمباريات في المرحلة المقبلة.