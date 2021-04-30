شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي .. محاضرة من موسيمانى وتدريبات استشفائية لـ3 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو، والتأكيد على التعليمات التى يرغب فى تنفيذها خلال مران اليوم وتطبيقها في مواجهة الجونة.

فيما خاض بدر بانون وحمدي فتحي ومحمود متولي، ثلاثي الفريق، لتدريبات استشفائية على ملعب التتش، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويخضع بانون وفتحي ومتولي لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وكان بانون قد حصل على راحة قبل مواجهة إنبي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، فيما يتم تجهيز فتحي بعد خضوعه لجراحة في الكوع، حيث يشارك في جزء من التدريبات الجماعية وتدريبات فردية، تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما كان متولي قد أجرى جراحة في الرباط الصليبي.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على استاد "الأهلي we السلام" في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس في ظل ضغط المباريات التي يخوضها في بطولة الدوري، وعقب مران اليوم يعلن موسيماني قائمة الفريق التي تدخل في معسكر بأحد الفنادق للمبيت.