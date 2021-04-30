شكرا لقرائتكم خبر عن هدف بيراميدز الأفضل فى الجولة السادسة للكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" هدف إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز من أفضل أهداف الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة ويبقى الفريق الزامبى عند النقطة الـ9.

وحقق فريق بيراميدز فوزا على نظيره نامونجو التنزانى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء عقب تمريرات رائعة مع زملائة عمر جابر، وإبراهيم حسن قبل أن يسدد الكرة فى شباك حارس فريق نامونجو التنزانى.

وينتظر بيراميدز قرعة دور الثمانية التى ستقام عصر غدا الجمعة بمقر الكاف أون لاين لتحديد المنافس الذى سيواجهه في دور الثمانية من الفرق التى تصدرت المجموعات فيما فريق الرجاء الذى كان ضمن نفس مجموعته .