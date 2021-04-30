شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك ويحصد برونزية دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس فى الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 27/26 ليحصد برونزية دورى العمومي للموسم المحلى 2020/2021.

وتختتم المسابقة بمواجهة الأهلى مع سبورتنج على صالة حسن مصطفى، والتى تعد تحصيل حاصل بعدما نجح الأهلى فى حسم اللقب بالفوز على الشمس أمس. فيما فاز فى نفس الجولة قبل الأخيرة فريق سبورتنج على الزمالك بنتيجة 34/28، قبل أن تختتم المنافسة اليوم.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29/19 فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية مساء الثلاثاء. وتقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الاتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط وبعض من أسر اللاعبين.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين قبل الماضى ، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.