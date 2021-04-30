شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يغيب عن قيادة مران الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلي، عن قيادة مران الدراويش، المقام حاليا على ستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها التاسعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويأتى غياب جلال، بسبب مرض ابنته ورغبته فى التواجد بجوارها، ويقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأصفر التدريبات فى غياب المدير الفني.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم جدول باقى مباريات مسابقة الدورى حتى نهايته والمقرر ختامه فى 30 سبتمبر.

وكشف الاتحاد المصرى لكرة القدم عن موعد الجولات من 22 وحتى 34 الجولة الختامية.

وشدد اتحاد الكرة، عن أنه أى تأجيل يحدث، سيتم إقامته خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبى ووقتها ستلعب الأندية بدون لاعبيها المختارين فى المنتخب الأولمبي.

وسيكون الإسماعيلى على موعد مع مواجهات القمة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك فى شهر أغسطس المقبل.