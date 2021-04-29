الامارات | الشارقة يضيف النجمة الثامنة في كأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يضيف النجمة الثامنة في كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق اليد في نادي الشارقة بفوزه على الجزيرة "26-25"، باللقب الثامن له تاريخياً في مسابقة كأس رئيس الدولة، وذلك في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، أمس، على صالة نادي الوصل في دبي، ومثلت مسك ختام موسم مرحلة الرجال.

وبانتصاره هذا، انفرد الشارقة وبرقم قياسي في صدارة أكثر الفرق تتويجاً في البطولة التي استهلت للمرة الأولى للمرة الأولى موسم 1977-1978، خصوصاً أن النجمة الثامنة جعلت "الملك" يفض الشراكة مع كل من الوصل وشباب الأهلي المتوج كل منهما بسبعة ألقاب، فيما حرم الجزيرة م إضافة لقبه السابع له في البطولة.

وعقب انتهاء المباراة، توجه الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، يصحبه رئيس اتحاد اليد نبيل عاشور، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، ورئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية راشد الهاملي، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وأعضاء اتحاد اليد، بتقليد الجزيرة بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة.

كما حرص اتحاد اللعبة، وخلال مراسم التتويج، على الاحتفاء بعميد اللاعبين المواطنين أحمد صقر (48 عاماً) في ظل مواصلة تألقه في ساحات اللعبة، والفوز بلقب هداف المواطنين في دوري الموسم الحالي برصيد 96 هدف سجلها على مدار 20 مباراة، قبل أن يتم تتويج الجزائري عبد الجليل معاشو المدرج ضمن فئة اللاعب المقيم في نادي دبا الحصن بلقب هداف الدوري العام على جميع الفئات برصيد 185 هدف.

وجاءت البداية متكافئة بين الفريقين، قبل أن ينجح الشارقة في وضع فارق بلغ ثلاثة أهداف عند الدقيقة العاشرة بواقع (6-3)، إلا أن سرعان ما استعادة الجزيرة اتزانه وتمكن من فرض التعادل مع نهاية الشوط الأول بنتيجة (12-12).

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الجزيرة حضوره القوي، وفرض التعادل حتى الثانية الأخيرة، التي سجلت نجاح المحترف المصري علي الزين ومن تسديدة قوية في إهداء الشارقة هدف الفوز بالمباراة بنتيجة "26-25"، وكأس البطولة.

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