شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد ضد روما: فوز تاريخي للشياطين الحمر على الذئاب بنصف دستة أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مانشستر يونايتد قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2020/2021، وذلك بعد أن تغلب على فريق روما الإيطالي بنتيجة 6-2 في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف في نتيجة صادمة لأصحاب الأرض الذي افتتحوا التسجيل بواسطة برونو فيرنانديز، لكن الضيوف ردوا بهدفين عن طريق لورينز بيليجريني وإيدن دزيكو.

وأنتفض الشياطين الحمر في الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل بعد 3 دقائق فقط من بداية النصف الثاني من المباراة عن طريق إيدنسون كافاني، ثم 3 أهداف أخرى خلال الفترة بين الدقيقة 64 والدقيقة 75 عن طريق كافاني وبرونو فيرنانديز وبول بوجبا.

وسجل البديل مايسون جرينوود الهدف السادس قبل 4 دقائق من النهاية ليمنح فريقه انتصارًا ساحقًا في مباراة الذهاب، وتصبح حظوظ الشياطين الحمر كبيرة في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز على العلامة الكاملة (10 من 10) من موقع سوفا سكور بعد اداء مثالي.

البرتغالي اشترك في تسجيل 4 أهداف من أهداف فريقه ال6 (سجل 2 وصنع 2)، وسدد 5 مرات، صنع 6 فرص للتهديف (أكثر من أي لاعب أخر) من بينهم 3 فرص محققة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برونو فيرنانديز اشترك في تسجيل 32 هدفًا في 31 مباراة بالدوري الأوروبي (سجل 19 وصنع 13).

- لاعب الوسط االبرتغالي رفع رصيد أهدافه إلى 26 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم. فقط هاري كين (31) ومحمد صلاح (29) سجلا أكثر منه في مختلف البطولات على مستوى جميع لاعبي أندية البريميرليج هذا الموسم.

- لورينزو بيليجريني هو أول إيطالي يسجل هدفًا على ملعب أولد ترافورد في المسابقات الأوروبية منذ هدف دانيلي دي روسي مع روما في أبريل 2007.

- إيدن دزيكو سجل 8 أهداف في 10 مباريات لعبها ضد مانشستر يونايتد، مسجلًا 6 من هذه الأهداف على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

- منذ موسم 2007/2008 (أول مواسمه بالدوريات الأوروبية ال5 الكبرى)، المهاجم البوسني إيدن دزيكو سجل ستة أهداف ضد مانشستر يونايتد خارج أرض فرقه: أكثر مما سجله ضد أي فريق آخر (كلاعب زائر).

- إيدنسون كافاني سجل 11 هدفًا في 13 مباراة ضد روما، فقط ضد موناكو (15)، بوردو وجانجون وسانت إيتيان (12 ضد كل فريق) سجل أكثر خلال مسيرته في الكرة الأوروبية.

- إيدنسون كافاني سجل هدفين أو أكثر في مباراة بالدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012، عندما سجل 4 أهداف ضد دنيبروبتروفسك مع نابولي في نوفمبر 2012

- لا يوجد لاعب سجل ركلات جزاء (في مختلف البطولات) خلال موسم واحد مع مانشستر يونايتد أكثر من برونو فيرنانديز (12)

- برونو فيرنانديز (سجل 2 وصنع 2) هو أول لاعب يشترك بتسجيل 4 أهداف في مباراة بالدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية منذ أن حقق ذلك كلًا من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو في مواجهة ليفربول لـ روما على ملعب أنفيلد في أبريل 2018.

- مانشستر يونايتد سجل 6 أهداف في مباراة بالدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

- اليونايتد اليوم أصبح أول فريق في عهد الدوري الأوروبي يسجل 6 أهداف في مباراة بالدور نصف النهائي للمسابقة.

- مانشستر يونايتد هو أول فريق يسجل 6 أهداف في مباراة بالدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية منذ ريال مدريد ضد زيوريخ في عام 1964 بالكأس الأوروبية (المسمى القديم لدوري الأبطال).