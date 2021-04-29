شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب .. عبدالله ياسين يصعق الزمالك بالهدف الثاني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل اللاعب عبدالله ياسين الهدف الثاني لنادي المقاولون العرب ليتعادل لفريقه مع مضيفه الزمالك في المباراة القائمة بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 80 بعد ركلة ركنية للمقاولون أخرجها محمود جنش لترتد إلى عبدالله ياسين الذي سدد مباشرة في شباك الفارس الأبيض محرزًا الهدف الثاني للذئاب.

وكان عبدالله ياسين وراء حصول فريقه على ركلة جزاء في الشوط الأول سجل منها محمد سمير هدف المقاولون الأول، فيما تكفل أشرف بن شرقي بتسجيل هدفي الزمالك الأول من ضربة جزاء والثاني من رأسية رائعة.