شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلي مع صافرة الحكم محمد عادل قبل مباراة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والجونة للحكم محمد عادل.

ويلعب الأهلي أمام الجونة، مساء الجمعة، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وتعتبر المباراة هي الثانية للأهلي مع صافرة محمد عادل هذه الموسم، حيث سبق وأن أدار لقاء الفريق أمام نظيره الانتاج الحربي بالجولة السابعة ومباراة حسمها الأحمر برباعية.

إجمالاً أدار الحكم محمد عادل 12 مباراة للأهلي عبر مشواره التحكيمي، وتمكن الفريق الأحمر من الفوز في 9 مباريات منها بينما خسر في واحدة فقط وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يحل الجونة في المركز العاشر بـ 24 نقطة.

وكان الأهلي قد فاز في أخر مباراة جمعته بالجونة في الدور الثاني للدوري في الموسم المنصرم بهدف دون رد.