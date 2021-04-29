شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والمقاولون .. بن شرقي يسجل الثاني بعد خطأ أبوالسعود القاتل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع النجم المغربي أشرف بن شرقي ناديه الزمالك في المقدمة خلال المباراة المقامة بينه وبين المقاولون العرب الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 18 من الدوري الممتاز.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين من ركلتي جزاء سجلهما محمد سمير للمقاولون وبن شرقي للزمالك.

وفي الدقيقة 47، سجل بن شرقي الهدف الثاني لنادي الزمالك بعد عرضية من حمزة المثلوثي وخروج خاطيء من محمود أبوالسعود، الذي فشل في الإمساك بالكرة، ليتابع بن شرقي الكرة برأسية رائعة في الشباك.

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