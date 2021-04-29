شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: المقاولون يواجه الزمالك بخطة «9-1» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي المقاولون العرب، نجح في إغلاق مفاتيح اللعب على نادي الزمالك، خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «عماد النحاس، نجح في اغلاق مفاتيح اللعب على نادي الزمالك، خلال الشوط الأول»، مؤكدًا :«المقاولون بيلاعب الزمالك بخطة 9- 1».

وأضاف: «يجب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ان يدفع بشيكابالا، في الشوط الثاني على حساب حمزة المثلوثي، على ان يلعب أحمد سيد زيزو، في مركز الظهير الأيمن«.

وواصل: «الزمالك، يقدم أداء جيد في مباراة اليوم، ولكن المقاولون نجح في اغلاق الملعب عليه».