شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع المقاولون 1-1 في الشوط الأول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي الزمالك مع ضيفه المقاولون العرب بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للمقاولون من ركلة جزاء حصل عليها عبدالله ياسين بعد تعرضه للعرقلة من الثنائي محمد عبدالغني وطارق حامد داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 23، نجح محمد سمير في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف بعدما وضع الكرة على يسار الحارس محمود جنش الذي قفز عكس اتجاهها لتسكن التسديدة شباكه.

واستطاع الزمالك معادلة النتيجة سريعًا بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول، لصالح المهاجم المغربي حميد أحداد بعد تعرضه لتدخل قوي من فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء.

ونفذ المغربي أشرف بن شرقي ركلة الجزاء بنجاح إذ وضعها بهدوء على يمين محمود أبو السعود الذي لم يحرك ساكنًا لتسكن الكرة شباكه في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.