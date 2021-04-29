شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم ظهير الزمالك: «مالوش طعم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «حمزة المثلوثي، حتى الأن لم يثبت جدارته بالتواجد في التشكيل الأساسي للزمالك».

وأضاف: «المثلوثي، لا يقوم بالأدوار الهجومية والدفاعية على أكمل وجه، لاعب (مالوش طعم)، ولم يقدم أي إضافة للفريق الأبيض»، مضيفًا :«حازم إمام، أفضل منه سواء في النواحي الدفاعية أو الهجومية».

وكان حمزة المثلوثي، انتقل إلى صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة إنتقال لاعب حر.